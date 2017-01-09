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ООН придала Эстонии, Латвии и Литве статус государств Северной Европы


09.01.2017   16:33
Организация объединенных наций официально изменила статус прибалтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН.

Европарламентарий написал о смене статуса трех государств Прибалтики еще 8 января, однако лишь днем позже это сообщение привлекло внимание прессы. "ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - говорится в твите Пабрикса.

Теперь Эстония, Латвия и Литва на сайте ООН находятся в списке стран Северной Европы. Помимо них к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

К Восточной Европе теперь относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

В то же время изменения коснулись и других европейских регионов, сообщает украинский портал "ЛIГА.net". К группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.

Между тем председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал смену статуса трех стран Балтии на своей странице в Facebook. "Наконец ООН в настоящее время признает Эстонию и другие страны Балтии странами Северной Европы. Все логично, как в географическом, так и в геополитическом плане", - говорится в сообщении политика.

Михкельсон также задался вопросом, как смена статуса Эстонии может повлиять на ее кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2019 году. Страна подавала заявку на голосование от группы восточноевропейских государств.

Также эстонский политик отметил, что смена статуса Эстонии может упростить работу иностранным журналистам при попытке определить местоположение государства.






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