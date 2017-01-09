Маргвелашвили: Проблему «ИГ» должны совместно решить страны, имеющие благие намерения и верные общечеловеческим ценностям

09.01.2017 16:40 Хочу выразить сожаление и беспокойство в связи с террористическим актом, который вчера случился в Израиле, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на брифинге после встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.



Как отметил президент Грузии, грузинские бойцы в разных точках мира твердо стоят на страже глобальной безопасности и противостоят терроризму.



«Мы выражаем верность этим ценностям не только словам, но и делом. Мы и сегодня поддерживаем израильский народ, выражаем им поддержку в эти трудные минуты. Мы верим, что сотрудничество между странами с благими намерениями, которое стоит на стратегических интересах нашей государственности, приведет нас к эффектному решению проблемы терроризма. Я имею в виду как конкретные террористические акты, которые происходят в разных странах мира, так и глобальную проблему, которая называется «Исламским государством», и которую должны совместно решить страны, имеющие благие намерения и верные общечеловеческим ценностям», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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