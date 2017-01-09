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Ривлин: Грузия и Израиль могут многого добиться
09.01.2017 16:41
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и прибывший сегодня в Тбилиси с официальным визитом президент Израиля Реувен Ривлин провели совместный брифинг, на котором выразили готовность углубить отношения между двумя странами.
В ходе переговоров в Авлабарской президентской резиденции стороны обсудили потенциал развития двустороннего сотрудничества в сферах бизнеса, экономики, культуры и туризма
«Сегодяня я нахожусь в Грузии с тем, чтобы вместе с грузинской стороной отметить 25-летие дипломатических отношений между двумя нашими странами, хотя наши отношения насчитывают тысячелетия… Во время моего визита я ожидаю узнать больше о вашей стране и о том, как еще больше углубить нашу дружбу и отношения», — заявил президент Израиля.
Реувен Ривлин подчеркнул, что работая сообща, Грузия и Израиль могут многого добиться.
Георгий Маргвелашвили отметил, что у Грузии и Израиля есть все государственные и правительственные форматы для того, чтобы углубить двусторонние отношения.
«Дружба между нашими нациями насчитывает более 26 веков. Дипломатическим отношениям между нашими государствами в этом году исполнится 25 лет. У нас твердая поддержка наших народов для углубления отношений…. Я хочу еще раз поблагодарить израильское государство за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — сказал Маргвелашвили.
Президент Израиля Реувен Ривлин и его супруга Нехама Ривлин сегодня прибыли в Грузию с двухдневным официальным визитом. Кроме президента, глава Израиля встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
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