Ривлин: Грузия и Израиль могут многого добиться

09.01.2017 16:41 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и прибывший сегодня в Тбилиси с официальным визитом президент Израиля Реувен Ривлин провели совместный брифинг, на котором выразили готовность углубить отношения между двумя странами.



В ходе переговоров в Авлабарской президентской резиденции стороны обсудили потенциал развития двустороннего сотрудничества в сферах бизнеса, экономики, культуры и туризма



«Сегодяня я нахожусь в Грузии с тем, чтобы вместе с грузинской стороной отметить 25-летие дипломатических отношений между двумя нашими странами, хотя наши отношения насчитывают тысячелетия… Во время моего визита я ожидаю узнать больше о вашей стране и о том, как еще больше углубить нашу дружбу и отношения», — заявил президент Израиля.



Реувен Ривлин подчеркнул, что работая сообща, Грузия и Израиль могут многого добиться.



Георгий Маргвелашвили отметил, что у Грузии и Израиля есть все государственные и правительственные форматы для того, чтобы углубить двусторонние отношения.



«Дружба между нашими нациями насчитывает более 26 веков. Дипломатическим отношениям между нашими государствами в этом году исполнится 25 лет. У нас твердая поддержка наших народов для углубления отношений…. Я хочу еще раз поблагодарить израильское государство за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — сказал Маргвелашвили.



Президент Израиля Реувен Ривлин и его супруга Нехама Ривлин сегодня прибыли в Грузию с двухдневным официальным визитом. Кроме президента, глава Израиля встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.















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