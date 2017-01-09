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Президент Грузии видит решение проблемы терроризма в сотрудничестве между странами
09.01.2017 17:12
На совместной пресс-конференции с президентом Израиля Рувеном Ривлином президент Грузии Георгий Маргвелашвили заострил внимание на борьбу с терроризмом.
По словам президента, проблема международного терроризма будет решена на основании взаимного сотрудничества государств.
"Мы убеждены, что сотрудничество между странами доброй воли, базирующееся на признании нашей государственности и стратегических интересов, приведет нас к эффективному решению проблемы терроризма, как конкретных террористических актов, происходящих в разных точках мира, так и решения глобальной проблемы, называемой ISIS"- заявил Маргвелашвили.
Сегодня по приглашению президента Грузии с двухдневным официальным визитом в Тбилиси прибыл президент государства Израиль Рувен Ривлин.
Дипломатические отношения между государствами Израиль и Грузия были установлены 1 июня 1992 года.
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