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Президент Грузии видит решение проблемы терроризма в сотрудничестве между странами


09.01.2017   17:12
На совместной пресс-конференции с президентом Израиля Рувеном Ривлином президент Грузии Георгий Маргвелашвили заострил внимание на борьбу с терроризмом.

По словам президента, проблема международного терроризма будет решена на основании взаимного сотрудничества государств.

"Мы убеждены, что сотрудничество между странами доброй воли, базирующееся на признании нашей государственности и стратегических интересов, приведет нас к эффективному решению проблемы терроризма, как конкретных террористических актов, происходящих в разных точках мира, так и решения глобальной проблемы, называемой ISIS"- заявил Маргвелашвили.

Сегодня по приглашению президента Грузии с двухдневным официальным визитом в Тбилиси прибыл президент государства Израиль Рувен Ривлин.

Дипломатические отношения между государствами Израиль и Грузия были установлены 1 июня 1992 года.







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