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Ратиани: Угулава переговорил с Саакашвили
09.01.2017 17:36
Заседание фракции "Национальное движение", на котором рассмотрят вопрос освобождения Ники Мелия с должности председателя, состоится через несколько дней - заявил исполнительный секретарь партии Серго Ратиани. До того, по просьбе Гиги Угулава, заседание фракции отложили с целью консультаций.
В то же время, по информации Ратиани, вчера вечером Гиги Угалава переговорил также с Михеилом Саакашвили.
"Состоялся разговор, чтобы продолжить консультации, и этот процесс продолжается. Именно на этом фоне Гиги просил отложить заседание фракции. Заседание фракции состоится через несколько дней"- заявил Серго Ратиани.
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