Угулава: В партии остается все меньше ресурса для достижения соглашения

09.01.2017 18:12 Сегодня прошла неофициальная встреча "Национального движения", на которой присутствовал покинувший недавно тюрьму один из лидеров партии Гиги Угулава.



Перед началом встречи он рассказал о словесной перепалке, произошедшей в парламентской фракции ЕНД. По его словам, в партии остается все меньше ресурсов для того, чтобы стороны достигли какой-либо договоренности.



Гиги Угулава выразил надежду, что если окончательно не удастся использовать существующий небольшой ресурс, стороны смогут разойтись в цивилизованной форме.



В то же время он выразил сожаление по поводу заявлений, сделанных в его адрес со стороны Ники Мелия. По его словам, "то, представителем какого крыла он будет, никого не касается".



"У меня была коммуникация с Мишей. К сожалению, трудно вести коммуникацию по телефону на более человеческом уровне. Возможно, состоится встреча. Я пока не могу выехать из страны, а он не находится в Украине. Будет хорошо, если встреча удастся. Я представляю "Единое национальное движение". Ника Мелия когда-то представлял меня. Я открыл ему путь в этой партии, и стоит сожаления то, как он ведет себя. Но я не собираюсь полемизировать с ним, и тем более быть в противостоянии с ним. Это ни тот вопрос, который является значительным и кардинальным в данную минуту. Партия находится перед кризисом. Если нам хватит ответственности, чтобы партия прошла этот кризис, тогда партия пройдет его. Если нет, то остается слишком мало ресурса"- говорит Гиги Угулава.

















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