Теракт в Иерусалиме мог сорвать визит президента Израиля в Грузию

09.01.2017 18:25 Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что мог отложить официальный визит в Грузию из-за террористического акта, произошедшего накануне в Иерусалиме.



По его словам, возможность отмены визита рассматривалась очень серьезно, однако впоследствии было решено, что террористы не должны влиять на действия президента Израиля.



"Так что, господин премьер-министр, для меня большая честь находится сегодня с вами", - заявил Ривлин премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили на встрече в Тбилиси.



В свою очередь, глава правительства Грузии выразил соболезнования президенту Израиля и посочувствовал семьям погибших.



"Это акт, направленный против человечества, и Грузия стоит рядом с вами в борьбе с терроризмом", - заявил Квирикашвили.



Напомним, накануне неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме. Нападавший был ликвидирован, однако в результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

