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Теракт в Иерусалиме мог сорвать визит президента Израиля в Грузию
09.01.2017 18:25
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что мог отложить официальный визит в Грузию из-за террористического акта, произошедшего накануне в Иерусалиме.
По его словам, возможность отмены визита рассматривалась очень серьезно, однако впоследствии было решено, что террористы не должны влиять на действия президента Израиля.
"Так что, господин премьер-министр, для меня большая честь находится сегодня с вами", - заявил Ривлин премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили на встрече в Тбилиси.
В свою очередь, глава правительства Грузии выразил соболезнования президенту Израиля и посочувствовал семьям погибших.
"Это акт, направленный против человечества, и Грузия стоит рядом с вами в борьбе с терроризмом", - заявил Квирикашвили.
Напомним, накануне неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме. Нападавший был ликвидирован, однако в результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.
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