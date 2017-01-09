Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Теракт в Иерусалиме мог сорвать визит президента Израиля в Грузию


09.01.2017   18:25
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что мог отложить официальный визит в Грузию из-за террористического акта, произошедшего накануне в Иерусалиме.

По его словам, возможность отмены визита рассматривалась очень серьезно, однако впоследствии было решено, что террористы не должны влиять на действия президента Израиля.

"Так что, господин премьер-министр, для меня большая честь находится сегодня с вами", - заявил Ривлин премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили на встрече в Тбилиси.

В свою очередь, глава правительства Грузии выразил соболезнования президенту Израиля и посочувствовал семьям погибших.

"Это акт, направленный против человечества, и Грузия стоит рядом с вами в борьбе с терроризмом", - заявил Квирикашвили.

Напомним, накануне неизвестный на грузовике наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме. Нападавший был ликвидирован, однако в результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Гостиничный комплекс за 72 млн долларов планируется построить в Батуми
Грузия и Израиль обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества
В Тбилиси будет летать бахрейнская Gulf Air
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
Цихелашвили надеется на «рациональное решение» марионеточных властей Абхазии
Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Второй убийца телеведущего Кокурхоева объявлен в международный розыск
Президент Грузии решительно осуждает теракт в Иерусалиме
Президент Израиля: Терроризм никогда не победит, никогда
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна