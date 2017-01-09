Я не представляю Гигу Бокерия, я представляю ЕНД - Угулава

09.01.2017 19:13 «Я открыл путь Нике Мелия в эту партию, и его поступки вызывают сожаление», - об этом заявил журналистам бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.



По его словам, он представляет «Единое национальное движение», а не фланг Бокерия. Угулава заявляет, что партия в кризисе и отмечает, что для того, чтобы повернуть ситуацию осталось очень мало ресурса.



«Я не представляю Гигу Бокерия, я представляю «Единое национальное движение». Ника Мелия когда-то представлял меня. Я открыл путь Нике Мелия в эту партию, и его поступки вызывают сожаление. Я не собираюсь вступать с ним ни в полемику, ни в противостояние. Партия в кризисе. Если нам хватит ответственности, чтобы партия прошла этот кризис, то она пройдет. Если нет, осталось очень мало ресурса, можно сказать, 2-5% и он может снижаться ежедневно. Текущие события должны развиваться в цивилизованной форме, поскольку у этой страны есть проблема побольше, чем противоречия в «Национальном движении», - заявил Гиги Угулава.



По его словам, он имел разговор с с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



«У меня была коммуникация с Мишей, но трудно вести коммуникацию по мобильному. Разговор был на человеческом уровне. Есть желание встретиться, но пока сделать это не удается, так как я не могу покинуть страну, а Миша – приехать в Грузию. Что касается его позиции по поводу развала партии, но он ее должен зафиксировать сам, я сказать ничего не могу», - заявил Гиги Угулава.















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