Турция не намерена пересматривать позицию по целостности Грузии и Украины

09.01.2017 19:45 Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции послов в Анкаре. При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии, сообщает Интерфакс.



"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.



Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".



"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - ИФ) на севере этой страны", - сказал Чавушоглу.



Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".















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