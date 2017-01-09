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Турция не намерена пересматривать позицию по целостности Грузии и Украины


09.01.2017   19:45
Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции послов в Анкаре. При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии, сообщает Интерфакс.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - ИФ) на севере этой страны", - сказал Чавушоглу.

Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".






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