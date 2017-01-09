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Россия попала в ТОП-5 самых опасных стран для журналистов


09.01.2017   21:47
По итогам 2016 года Россия заняла пятое место среди самых опасных стран для работников прессы. Об этом свидетельствует доклад Международного института информационной безопасности при Кардиффской школе журналистики (INSI), передает Укринформ.

В прошлом году, выполняя свои профессиональные обязанности, в России погибли девять журналистов (все они находились на военном борту, следовавшего из Сочи в Сирию и потерпевшего катастрофу над Черным морем). Из-за этого Россия попала в пятерку самых опасных стран мира для представителей медиа. В самой Сирии, где продолжается гражданская война, лишились жизни шестеро представителей прессы, все они были гражданскими репортерами.

Лидирует в списке Колумбия, где погибли 20 представителей СМИ, причем также в авиакатастрофе - во время катастрофы самолета с бразильской футбольной командой "Шапекоенсе". Далее следуют Мексика, Афганистан (по 12), на четвертом месте Ирак, где погибли 11 человек. В целом за прошлый год, выполняя свои прямые обязанности, погибли 115 журналистов. В том числе один в Украине: Павел Шеремет.

В докладе отмечается, что с каждым годом сокращается количество профессиональных журналистов, работающих в горячих точках, поэтому часть их функций берут на себя активисты и местные жители без соответствующей подготовки.






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