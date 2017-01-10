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Каладзе проведет сегодня очередную встречу с руководством «Газпром-экспорта»
10.01.2017 11:09
Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе сегодня в Минске в рамках рабочего визита встретится с руководством «Газпром-экспорта» по теме установления тарифов транзита природного газа из России в Армению.
Как известно, взамен на транзит газа в Армению, грузинская сторона получает от «Газпрома» 10% от общего объема газа. Соответствующее соглашение рассчитано на один год и по вопросу его продления ведутся переговоры. Представители «Газпрома» предлагают грузинской стороне монетизацию транзита.
По этому вопросу уже состоялось две встречи, но достичь соглашения не удалось.
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