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Саакашвили: Инсценированные кадры тюремного насилия в Грузии распространили русские


10.01.2017   12:38
В интервью с телекомпанией CNN бывший губернатор Одессы Михеил Саакашвили говорит о российской разведке и кибератаках. По его словам, Россия обычно хакерным путем старается повлиять на выборы в разных странах, и в том числе Саакашвили упоминает Грузию в данном контексте.

"Путин сильно повлиял на выборы, проведенные в Грузии, а также он старался повлиять на выборы Украины. Если спросить лидеров стран Балтии, они тоже скажут вам о вмешательствах Путина. Точно до военного нападения они осуществили кибератаку на все компьютеры власти Грузии. А эта кибератака, несомненно, была одной из частей военных действий.

Они распространяли ложные истории. В случае Грузии распространили видео, где были отражены кадры насилия в тюрьме, которые, как позже выяснилось, были инсценированы людьми, у которых были явные связи с российской разведкой. Эти кадры как огонь, перекинулись на все, и имели воздействие, так что этот материал сделал свое дело.

Они также разрезали наши телефонные разговоры и в нужное время загружали на российских веб-страницах, например, точно перед выборами и политическими скандалами. Они делали это и в Украине, и в Грузии.

Это те пути, которые они используют, это вне сомнений. Я хорошо знаю Путина, много раз виделся с ним, говорил с ним. Путин всегда очень хорошо знает все детали операций российских разведывательных служб, никто не посмеет скрыть от него даже какую-то мелочь"- отметил Михеил Саакашвили.







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