«Грузинская мечта» зачистила оппозиционное поле - политолог

10.01.2017 14:15 «В краткосрочной перспективе «Грузинская мечта» устранила главные оппозиционные субъекты. После парламентских выборов часть оппозиции ушла из политики по собственному желанию. Второй фазой ослабления оппозиции являются нынешние процессы в «Нацдвижении». Для оставшихся партий главным врагом на выборах будет «Грузинская мечта», а другие партии. Т.е. «Мечта», как минимум, предотвращает удар оппозиции - оставшиеся силы, в том числе и два фланга «Нацдвижения» будут конкурировать друг с другом. Их междоусобная борьба будет не менее острой», - заявила политолог Хатуна Лагазидзе в интервью газете «Резонанси».



По ее словам, «главным зрелищем будет их противостояние, а о «Грузинской мечте» никто вспоминать не будет».



«Следовательно, для правящей партии будут менее болезненными те социально-экономические проблемы, которые мы сегодня имеем, и ответственность за них. Все это померкнет по сравнению с взаимными обвинениями и столкновениями между двумя флангами «Нацдвижения». Интересно и то, что в данном случае головной болью перестанет быть и телеканал «Рустави 2». С большой вероятностью, он продолжит работу в нынешнем формате», - отметила Лагазидзе.



«Также довольным будет Запад, потому что в стране больше не будет одного сильного оппозиционного субъекта в лице «Нацдвижения». Они будут наблюдать за несколькими прозападными партиями среднего размера - под руководством Саакашвили, Угулава и Усупашвили. Я уже не говорю о «Гирчи» и других, сравнительно мелких субъектах. Т.е. складывается приемлемая для Запада конфигурация. Самыми довольными окажутся власти, потому что разрозненная, обессилевшая оппозиция не может быть конкурентом властям», - говорит политолог.



«Национальное движение» никакой пользы не получило. На выборах в органы самоуправления мы увидим «грызню» между двумя флангами этой партии. Предположительно, борьба пойдет между Саакашвили и Угулава и она одинаково ослабит обе стороны. На поверхность может всплыть много такого, что крайне навредит карьерам обоих политиков. Особенно это касается Угулава, потому что Саакашвили все-таки находится за границей и о политических перспективах Угулава говорить сейчас больше смысла, чем о Саакашвили. Может стать известно такое, что похоронит политическую карьеру Угулава. Это будет исходить от самого «Национального движения». Но если учитывать короткую политическую память избирателей, Угулава и в этом случае имеет шансы остаться в политике. Он вышел из тюрьмы в ранге политического лидера, освобождения которого ждали очень долго. Кадры передавались в прямом эфире. Это и было целью того, кто спланировал его освобождение, а все остальное - детали», - заключила Хатуна Лагазидзе.















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