|
Президент Грузии предстанет с ежегодным докладом в парламенте в начале февраля
10.01.2017 14:20
В начале весенней сессии парламента Грузии заслушают президента страны Георгия Маргвелашвили. Выступление президента с докладом перед парламентом по важнейшим для страны вопросам предполагает Конституция Грузии.
Согласно регламенту парламента, это «как правило», происходит в первый день пленарных заседаний весенней сессии.
Дату выступления президента в парламенте с докладом определит бюро парламента. В связи с этим с началом весенней сессии пройдут консультации с администрацией президента.
Весенняя сессия откроется в первый вторник февраля – 2 февраля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна