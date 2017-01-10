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Президент Грузии предстанет с ежегодным докладом в парламенте в начале февраля


10.01.2017   14:20
В начале весенней сессии парламента Грузии заслушают президента страны Георгия Маргвелашвили. Выступление президента с докладом перед парламентом по важнейшим для страны вопросам предполагает Конституция Грузии.

Согласно регламенту парламента, это «как правило», происходит в первый день пленарных заседаний весенней сессии.

Дату выступления президента в парламенте с докладом определит бюро парламента. В связи с этим с началом весенней сессии пройдут консультации с администрацией президента.

Весенняя сессия откроется в первый вторник февраля – 2 февраля.






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