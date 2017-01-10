Президент Грузии предстанет с ежегодным докладом в парламенте в начале февраля

10.01.2017 14:20 В начале весенней сессии парламента Грузии заслушают президента страны Георгия Маргвелашвили. Выступление президента с докладом перед парламентом по важнейшим для страны вопросам предполагает Конституция Грузии.



Согласно регламенту парламента, это «как правило», происходит в первый день пленарных заседаний весенней сессии.



Дату выступления президента в парламенте с докладом определит бюро парламента. В связи с этим с началом весенней сессии пройдут консультации с администрацией президента.



Весенняя сессия откроется в первый вторник февраля – 2 февраля.















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