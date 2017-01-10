Деймон Уилсон: Кажется, пришло время перейти в наступление

10.01.2017 15:43 Вице-президент Атлантического Совета США Деймон Уилсон прокомментировал в интервью "Голосу Америки" визит сенаторов Маккейна, Грема, и Клобучара в Грузию и будущее американо-грузинских отношений в свете формирования нового правительства в США.



Деймон Уилсон: Визит сенатора Маккейна, сенатора Грема, и сенатора Клобучара в Грузию был чрезвычайно важным. У визита были предварительно поставленные задачи. Сенаторы постарались разослать четкие послания. Они ездили в Прибалтику, потом в Украину и Грузию, чтобы убедить союзников и партнеров, и сенатор Маккейн сказал, что он видит в Грузии союзника, в твердой поддержке США в отношении этих стран. В то же время послания сенаторов были предназначены для Вашингтона и Москвы. Воуслышание Москвы было сказано, что, несмотря на то, что говорится на фоне передачи власти, или лично от избранного президента, Конгресс и Сенат США продолжат сильную поддержку союзников, будут с подозрением и опаской относится к действиям России, и действовать в рамках правомочия, чтобы США препятствовали авантюризму Путина, и поддержали санкции. Посланием, предназначенным для Вашингтона, было то, что у Сената есть сформировавшиеся мнения о России, что никто не сможет игнорировать эти мнения, и все будут соответственно действовать. Думаю, в неопределенности, сопутствующей транзиции, сенатор Маккейн, сенатор Грем, и сенатор Клобучар хотели внести двухпартийную ясность в тот вопрос, что мы знаем, что делает Россия, хотим лучше объяснить вопрос американскому народу, и в то же время поддержать союзников и партнеров Америки в регионе.



Смогут ли эти сенаторы повлиять на будущую администрацию с целью защиты своих позиций, и поддерживать страны региона?



Думаю, все еще неясно, какую политику будет проводить новая администрация по отношению стран, подобных Грузии. Для того чтобы разработать политику, надо провести много работы. Сенат, и сенаторы говорят, что для них все ясно, что у них есть стратегия, и собираются использовать полномочие Сената, как законодательного органа, чтобы помочь администрации в разработке такой политики, которая позиционирует Россию как противника интересов США, ограничит шаги администрации, которые возможно, она сделает в адрес Москвы, и четко скажет, что наши отношения с натовскими союзниками и странами Балтии незыблемы, и что Сенат США поддерживает Грузию, ее суверенитет, и территориальную целостность.



Что они сумели сказать официальному Тбилиси, и что здесь было самым значительным?



Думаю, послания сенаторов были разносторонние. Первым делом послание, что, несмотря на передачу власти в Соединенных Штатах Америки будет продолжаться поддержка государства и демократии Грузии; Что США должны поддерживать старания Грузии усилить и развивать демократические институты и продолжить экономические реформы. И, разумеется, посещение вынужденно перемещенных лиц в результате российской агрессии и оккупации означало, что этот вопрос не забыт, что мы не собираемся пренебрегать проблемой, и поддерживаем территориальную целостность Грузии. Если вы помните, Россия всегда старается воспользоваться процессом передачи власти в США, и начать отношения с новым президентом Америки с чистого листа в надежде на то, что ей скажут "что было, то было, давайте создадим что-то новое". Такова стратегия Путина, закрепить за собой то, чего он добился, но сенатор Маккейн, сенатор Грем, и сенатор Клобучар четко ему отвечают: "потерпите, вы не сможете безнаказанно продолжать делать то, что сделали в Грузии".



Насколько твердо будет стараться будущая администрация США поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии, и защищать ее интересы для нейтрализации диалога с Россией, или гибридных намерений, действий оккупационной власти?



Думаю, хорошо то, что сегодня в Вашингтоне гораздо лучше понимают стратегию России, особенно в регионе. Лучше понимают, как Россия использует информацию, как ведет пропагандистскую войну, информационную войну, гибридную войну. Лучше понимают, что Россия готова применить силу, как мы видели это в Грузии и Украине. В связи с Россией, фактически вопросов уже не существует. В большинстве кругов Вашингтона и, разумеется, в Конгрессе США сходятся в том, что Россия совершила целый ряд возмутительных действий, и что Соединенные Штаты Америки должны противостоять ей. Это очень важный фактор. А сейчас надо посмотреть, как сформирует новая администрация свою политику. Сенаторы выражают свою позицию и стараются повлиять на то, в каком направлении пойдет новая администрация. Не стоит забывать, что это избранный президент, который хочет значительно увеличить военные расходы и усилить вооруженные силы, чтобы защитить интересы Америки за океаном. Думаю, следует выяснить, что означает его желание, и как это отразится на таких странах, как Грузия.



Считаете ли Вы санкции единственной мерой, чтобы сдерживать Владимира Путина, и можете ли определить сейчас, какой будет динамика двухсторонних отношений в будущем?



Санкции являются значительной частью стратегии США. Из Конгресса мы слышим, что законодательный орган твердо будет соблюдать санкции, установленные против России, пока Россия не выполнит взятые обязательства. Маловероятно, чтобы господин Путин выполнил эти обязательства в ближайшем будущем. Но думаю, неправильно говорить, что санкции являются единственным, или наилучшим оружием давления на Россию. Откровенно говоря, я считаю, что стратегия, которая опирается только на санкции, неуместная. Мы являемся свидетелями полномасштабной атаки наших интересов во многих регионах, и многих вопросах. Думаю, эффективная стратегия в отношении России не должна ограничиваться санкциями. Санкций недостаточно. Как отметил сенатор Грем, кажется уже время перейти в наступление, чтобы Соединенные Штаты и их союзники отвечали на действия России не только с оборонной позиции. Мы должны ответить России санкциями, которые я поддерживаю, и в то же время подумать о наступлении. Возможно, не прогнозируемость господина Трампа заставит Москву задуматься о том, как могут ответить Соединенные Штаты. Мы видим ответ Америки на кибератаки и вмешательство России в наши выборы. У Соединенных Штатов есть немало средств, чтобы дать ответ. Мы можем быть деструктивной силой, и навредить интересам России в регионе. Таким образом, санкции важны, и Сенат поддерживает их, но более эффективной стратегии необходим более многосторонний подход.

















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