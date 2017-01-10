Из 34 миллионов лари пожертвований партиям «Грузинская мечта» получила 23

10.01.2017 15:51 В 2016 году 60 грузинских политических партий получили пожертвования на сумму около 34,5 миллионов лари (более 12,5 миллиона долларов). Об этом сообщает служба мониторинга финансовой деятельности партий Службы государственного аудита Грузии.



Самую крупную сумму граждане страны и компании в 2016 году пожертвовали правящей партии «Грузинская мечта» — почти 23 миллиона лари (более 8,3 миллиона долларов).



На втором месте по числу пожертвований партия «Государство для народа», которую основал оперный певец Паата Бурчуладзе – 4,5 миллиона лари (более 1,6 миллиона лари), на третьем - «Альянс патриотов Грузи» — 1,6 миллиона лари (около 597, 9 тысяч долларов).



Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» — 1,1 миллион лари (409,7 тысяч долларов).



Затем следуют:

"Свободные демократы" (партия Аласания) - 718 690

НПЦ "Гирчи" - 626 520 лари

Новая Грузия - 373 966 лари



Затем в списке следуют три независимых кандидата: Илья Кокая (337 400 лари), Васил Ханишвили (304 840 лари) и Цезарь Чочели (280 000 лари).



"Объединение за счастливую Грузию" Леонида Черновецкого получило пожертвований в размере 118 741 лари.



Меньше всего пожертвований получила партия «Для обновленной Грузии» — всего 5 лари (более 1,8 долларов) за год.



Согласно закону, партии в Грузии обязаны предоставлять государственной службе мониторинга данные о своих доходах и пожертвованиях физических и юридических лиц. Служба финансового мониторинга публикует полученную информацию на своем сайте.















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