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Международный трибунал по оккупированному Крыму начнет работу уже в этом году - МИД Украины


10.01.2017   16:58
Украинская сторона рассчитывает на начало работы трибунала в рамках Международного трибунала по морскому праву, где будут изучаться вопросы, связанные с Крымом, в середине 2017 года, заявляет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они участвовали в отборе арбитров - все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", - рассказала Зеркаль в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник.

Свое решение трибунал должен вынести в 2019-2021 годах. По негативному сценарию, с самыми длинными процедурами, это середина 2021 года; самый быстрый - не раньше 2019 года.

Замминистра подчеркнула, что трибунал не будет рассматривать вопрос государственной принадлежности оккупированного полуострова. "О принадлежности Крыма не идет речь - трибунал не будет рассматривать этот вопрос. Не идет речь и о делимитации границ… Для всего мира Крым - это оккупированная территория… То есть вообще не идет речь о том, чтобы пересматривать наши морские границы", - сказала она.

Предметом спора является нарушение прав Украины как прибрежного государства, касающихся вопроса прав на природные ископаемые, на археологическое наследие, на охрану морской среды. "Это и вопрос незаконного строительства, и отсутствие возможности проведения навигации - все права, которые дает Украине соответствующая конвенция, принятая в рамках ООН", - рассказала замминистра.






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