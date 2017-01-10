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Ежегодный отчет президента отобразит все те важные темы, которые волнуют грузинский народ - парламентский секретарь


10.01.2017   17:37
По заявлению парламентского секретаря президента Грузии Анны Долидзе, годовой отчет президента отобразит все те важные темы, которые волнуют грузинский народ.

Однако, как отметила Долидзе, более конкретно по этому вопросу она сегодня сказать не может.

«В связи с выступлением президента пока что мы не начинали консультаций с парламентом Грузии. Как только будет в связи с этим развитие, общественность узнает об этом своевременно. Естественно, вопросы отразят все те важные темы, которые волнуют грузинский народ. Конкретнее сегодня сказать не могу», - заявила Анна Долидзе.

Выступление президента раз в году с докладом перед парламентом по важнейшим для страны вопросам предполагает Конституция Грузии.

Согласно регламенту парламента, это «как правило», происходит в первый день пленарных заседаний весенней сессии.

Дату выступления президента в парламенте с докладом определит бюро парламента. В связи с этим с началом весенней сессии пройдут консультации с администрацией президента.

Весенняя сессия откроется в первый вторник февраля – 7 февраля.






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