Глава МИД Грузии провел встречу с вице-спикером парламента Турции

10.01.2017 18:52 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанлидзе, находящийся с официальным визитом в Турции, проводит официальные встречи. Глава МИД встретился с вице-спикером парламента Турции Ахмедом Айдином и представителями парламента (большого национального меджлиса) Турции.



Стороны рассмотрели вопросы грузинско-турецкого двухстороннего сотрудничества. А также отметили значение большего углубления межпарламентского сотрудничества, и между парламентскими группами дружбы. В данном контексте грузинская сторона выразила благодарность за заявление поддержки, принятое перед варшавским саммитом НАТО комитетом внешних отношений парламента Турции в связи с вступлением Грузии в альянс.



Грузинская сторона с удовлетворением отметила, что Турция является одной из крупнейших торговых партнеров Грузии, и подчеркнула значение активной включенности и поддержки законодателей двух стран для большего развития торгово-экономических отношений.



Стороны отметили успех трехстороннего формата сотрудничества Грузии-Азербайджана-Турции. Акцент был сделан на завершение первого этапа проекта железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и значение реализации энергетических проектов Южного коридора.



Турецкая сторона еще раз подтвердила твердую позицию Анкары в отношении поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии.



После встречи министр вместе с вице-спикером парламента Турции посетил часть здания парламента Турции, поврежденную в ночь попытки переворота 15 июля 2016 года, и возложил на мемориале цветы.

















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