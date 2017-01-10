Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии провел встречу с вице-спикером парламента Турции


10.01.2017   18:52
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанлидзе, находящийся с официальным визитом в Турции, проводит официальные встречи. Глава МИД встретился с вице-спикером парламента Турции Ахмедом Айдином и представителями парламента (большого национального меджлиса) Турции.

Стороны рассмотрели вопросы грузинско-турецкого двухстороннего сотрудничества. А также отметили значение большего углубления межпарламентского сотрудничества, и между парламентскими группами дружбы. В данном контексте грузинская сторона выразила благодарность за заявление поддержки, принятое перед варшавским саммитом НАТО комитетом внешних отношений парламента Турции в связи с вступлением Грузии в альянс.

Грузинская сторона с удовлетворением отметила, что Турция является одной из крупнейших торговых партнеров Грузии, и подчеркнула значение активной включенности и поддержки законодателей двух стран для большего развития торгово-экономических отношений.

Стороны отметили успех трехстороннего формата сотрудничества Грузии-Азербайджана-Турции. Акцент был сделан на завершение первого этапа проекта железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и значение реализации энергетических проектов Южного коридора.

Турецкая сторона еще раз подтвердила твердую позицию Анкары в отношении поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии.

После встречи министр вместе с вице-спикером парламента Турции посетил часть здания парламента Турции, поврежденную в ночь попытки переворота 15 июля 2016 года, и возложил на мемориале цветы.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Telegraph советует обязательно посетить Тбилиси
Норвегия решила отказаться от FM радиотрансляции
Украина продала за границу меда на 97,3 млн долл. США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии осуждает уничтожение исторических памятников российскими оккупантами в абхазском селе Цебельда
Глава МИД Грузии проводит встречи в Турции
Мурадян: США вышвырнут русских из Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна