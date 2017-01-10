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Херман: Миграция для Евросоюза - один из серьезных вызовов


10.01.2017   19:52
Председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа парламента Грузии Звиад Квачантирадзе встретился с руководителем представительства Евросоюза (ЕС) в Грузии Яношем Херманом.

По информации пресс-службы грузинского парламента, на встрече были рассмотрены вопрос о визовой либерализации для Грузии со странами-членами ЕС, протекающие в Евросоюзе процессы и стоящая перед странами ЕС проблематика миграции.

Разговор касался тех интересов, которые есть у ЕС в отношении Грузии, конкретно, в плане вопросов, связанных с миграцией.

По заявлению посла ЕС Яноша Хермана, миграция для Евросоюза один из серьезных вызовов и Евросоюз заинтересован ролью и возможностями Грузии в этом направлении. По его же словам, важно, чтобы у этого вопроса был один координатор в парламенте.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа, в парламенте в этом направлении ведется работа и концентрация миграционной тематики и связанных с ней вопросов произойдет именно в комитете по вопросам диаспоры и Кавказа.

Стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества и договорились, что будут проведены встречи по целому ряду вопросов.






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