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Грузия призвала РФ к прекращению практики уничтожения памятников культуры на оккупированных территориях


10.01.2017   19:53
Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию, прекратить практику повреждения и уничтожения памятников культуры на оккупированных территориях.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что согласно информации, распространенной российскими и абхазскими источниками, 3 января 2016 года с целью подготовки военного полигона российские оккупационные силы уничтожили в регионе Абхазии многослойный археологически-архитектурный памятник – городище VIII-IX и позднего средневековья, некрополь, остатки церкви, существующие у села Цебельда Гульрипшского района, а также кладбище поляков середины XX века.

МИД Грузии призывает международное содружество, UNESCO, и другие международные организации, дать должную оценку незаконным действиям Российской Федерации.

"Министерство иностранных дел осуждает очередной факт повреждения памятников исторического и культурного наследия Грузии оккупационными силами России, как действие, направленное против суверенитета и территориальной целостности страны, и призывает Российскую Федерацию прекратить практику повреждения и уничтожения памятников культуры на оккупированных территориях. Это незаконное действие еще раз указывает на тяжелейшее положение, существующее на оккупированных территориях Грузии с военной и гуманитарной точки зрения.

Министерство иностранных дел Грузии напоминает Российской Федерации, что целенаправленное повреждение культурного наследия нарушает обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом, в частности конвенцию 1954 года "Охраны культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", а также принципы декларации UNESCO от 2003 года "Об умышленном уничтожении культурного наследия".

А также министерство призывает международное содружество, UNESCO, и другие международные организации, дать должную оценку незаконным действиям Российской Федерации, и предпринять все меры с целью спасения и охраны исторического и культурного наследия, существующего в оккупированных регионах Грузии"- говорится в заявлении министерства.







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