|
Угулава: В «Национальном движении» фундаментальные проблемы
10.01.2017 20:38
В оппозиционной партии «Единое национальное движение» есть фундаментальные проблемы. Об этом заявил один из ее лидеров Гиги Угулава.
"В партии нет единства и она находится на грани развала. Когда в партии люди не здороваются друг с другом, это означает, что есть фундаментальные проблемы. Более того, партия уже развалена, и каждый из нас ответственен за этот процесс", - отметил Угулава.
Кроме этого, политик не подтвердил, что 20 января состоится официальное разделение партии на два самостоятельных субъекта, то есть сторонников экс-президента Михеила Саакашвили и сторонников группы лидеров партии.
Согласно полученной информации, группа лидеров ЕНД должна сделать заявление о выходе из партии 12 января.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна