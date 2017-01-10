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Угулава: В «Национальном движении» фундаментальные проблемы


10.01.2017   20:38
В оппозиционной партии «Единое национальное движение» есть фундаментальные проблемы. Об этом заявил один из ее лидеров Гиги Угулава.

"В партии нет единства и она находится на грани развала. Когда в партии люди не здороваются друг с другом, это означает, что есть фундаментальные проблемы. Более того, партия уже развалена, и каждый из нас ответственен за этот процесс", - отметил Угулава.

Кроме этого, политик не подтвердил, что 20 января состоится официальное разделение партии на два самостоятельных субъекта, то есть сторонников экс-президента Михеила Саакашвили и сторонников группы лидеров партии.

Согласно полученной информации, группа лидеров ЕНД должна сделать заявление о выходе из партии 12 января.






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