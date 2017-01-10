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Карасин и Абашидзе обсудили график возможных встреч в 2017 году
10.01.2017 21:01
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе обсудили по телефону график возможных встреч в 2017 году, говорится в сообщении МИД РФ.
"Обсуждались график возможных встреч на 2017 году в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских отношений, а также некоторые практические вопросы развития двусторонних связей", — говорится в сообщении министерства.
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