Вероятней всего, Грузия получит безвизовый режим с ЕС раньше Украины - замглавы МИД Украины

10.01.2017 22:37 Евросоюз может принять окончательное решение по безвизу с Украиной до начала выборов во Франции, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года, информирует РИА Новости Украина.



"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизовом режиме будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", — приводит слова Зеркаль издание "Европейская правда".



По мнению замминистра, дальнейших задержек в рассмотрении предоставлении безвизового режима Украине быть не должно.



Вместе с тем Зеркаль отметила, что, вероятней всего, Грузия получит безвизовый режим с ЕС раньше Украины.



"Я считаю, что ЕС неоправданно затягивает с принятием решения. Можно, конечно, их оправдывать и говорить, что проблема Турции и все остальное… Но, на мой взгляд, это очень слабое оправдание", — сказала она.



Европейский парламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. В Украине рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.















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