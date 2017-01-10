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Углублению сотрудничества с Израилем будет уделено особое внимание – Кобахидзе


10.01.2017   23:49
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился сегодня с президентом Израиля Реувеном Ривлином сообщила администрация парламента Грузии.

После встречи И.Кобахидзе заявил, что углублению сотрудничества с Израилем будет уделено особое внимание. Спикер выразил сожаление в связи с произошедшим 8 января в Иерусалиме террористическим актом, принес соболезнования президенту Израиля в связи с гибелью невинных людей.

Стороны обсудили дружеские отношения и подчеркнули необходимость еще большего углубления сотрудничества. Стороны также коснулись сотрудничества законодательных органов Грузии и Израиля, отметив, что для углубления двусторонних отношений особенно важна активная работа межпарламентских групп дружбы. Было выделено и сотрудничество в сферах сельского хозяйства, экономики, здравоохранения, культуры, образования и туризма.

Р.Ривлин сегодня завершил официальный визит в Грузию. Ранее он провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.






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