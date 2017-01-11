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Глава МИД Грузии провел встречу с президентом Турции
11.01.2017 11:54
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках официального визита в Анкару встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает МИД Грузии, на встрече стороны зафиксировали удовлетворение тесными дружескими и стратегическими отношениями, существующими между двумя странами. Особое внимание было уделено региональным транспортным и энергетическим проектам и значимости активного сотрудничества сторон в процессе их реализации.
Была подчеркнута необходимость сохранение динамики визитов высокого уровня и их дальнейшей активизации. Также отмечалась важность сотрудничества в сфере культуры и содействия связям между народами.
Михаил Джанелидзе осудил теракты, произошедшие в Турции в последнее время, и выразил полную поддержку и солидарность властям и народу Турции.
В свою очередь, президент Турции еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Анкарой территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Глава МИД Грузии поблагодарил турецкую сторону за поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции и контрибуцию, оказанную Турцией в плане эффективной реализации Существенного пакета НАТО.
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