Глава МИД Грузии провел встречу с президентом Турции

11.01.2017 11:54 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках официального визита в Анкару встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Как сообщает МИД Грузии, на встрече стороны зафиксировали удовлетворение тесными дружескими и стратегическими отношениями, существующими между двумя странами. Особое внимание было уделено региональным транспортным и энергетическим проектам и значимости активного сотрудничества сторон в процессе их реализации.



Была подчеркнута необходимость сохранение динамики визитов высокого уровня и их дальнейшей активизации. Также отмечалась важность сотрудничества в сфере культуры и содействия связям между народами.



Михаил Джанелидзе осудил теракты, произошедшие в Турции в последнее время, и выразил полную поддержку и солидарность властям и народу Турции.



В свою очередь, президент Турции еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Анкарой территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Глава МИД Грузии поблагодарил турецкую сторону за поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции и контрибуцию, оказанную Турцией в плане эффективной реализации Существенного пакета НАТО.















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