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Премьер поручил главе МВД разобраться с клубами и барами, допускающими дискриминацию по половому признаку
11.01.2017 13:10
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поручает министру ВД заинтересоваться дискриминационным подходом по отношению местным мужчинам в некоторых клубах и барах.
Как отметил премьер на заседании правительства, по имеющейся у него информации, в барах и различных объектах под площадью Роз в Тбилиси происходят нарушения закона.
«Раньше была проблема с этой точки зрения. Затем мы приложили определенные усилия, но, как видно, этого оказалось недостаточно. Я хочу поручить министру внутренних дел и министерству, заинтересоваться этой проблемой. Речь о том, что происходит дискриминационный подход.
Как мне известно, местных мужчин не впускают в эти объекты и, к сожалению, впускают только дам. Это очень тяжелый вопрос. Хочу, чтобы мы воздержались от любых горячих эмоций, и подошли к этому делу с точки зрения закона.
Мы приняли антидискриминационный закон, который, к сожалению, освещался как носитель только негативных результатов, но я хочу сказать, что благодаря этому закону у нас есть возможность в таких случаях защитить наши права. Мы не можем потерять никого из молодых. Поэтому я с полной категоричностью требую от государственных ведомств нашей страны урегулировать этот вопрос. Хочу, чтобы эта проблема была решена в кратчайшие сроки, без каких-либо рейдов, насильственных действий, при полном задействовании закона», - заявил премьер-министр.
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