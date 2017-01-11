Правоохранители вошли в офис НПЦ «Гирчи»

11.01.2017 13:13 По информации руководителя «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе, в офисе находятся представители МВД Грузии. Они ждут экспертов, чтобы провести обыск в офисе партии.



По его словам, полиция предъявила ему постановление суда, дающее разрешение на обыск офиса партии.



Дело касается культивации марихуаны в офисе «Гирчи» в новогоднюю ночь. Как отметил Джапаридзе, на данный момент культивированная марихуана хранится в их офисе.



Руководитель НПЦ «Гирчи» отметил, что пока они никого не допрашивали.















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