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Правоохранители вошли в офис НПЦ «Гирчи»


11.01.2017   13:13
По информации руководителя «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе, в офисе находятся представители МВД Грузии. Они ждут экспертов, чтобы провести обыск в офисе партии.

По его словам, полиция предъявила ему постановление суда, дающее разрешение на обыск офиса партии.

Дело касается культивации марихуаны в офисе «Гирчи» в новогоднюю ночь. Как отметил Джапаридзе, на данный момент культивированная марихуана хранится в их офисе.

Руководитель НПЦ «Гирчи» отметил, что пока они никого не допрашивали.






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