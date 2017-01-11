После раздела «Нацдвижения» у Саакашвили будет больше сторонников - социолог

11.01.2017 13:18 Социолог Зураб Бигвава считает, что называемая крылом Бокерия-Бакрадзе группа лидеров ЕНД считается самой креативной, образованной и мыслящей группой, поэтому их называли элитой «Национального движения». В то же время он полагает, что после того, как эта группа выйдет из состава ЕНД, число сторонников Саакашвили не поубавится.



"Неудивительно, что их считают идеологически устойчивыми и определившимися людьми. Практически эта группа составляла часть лидеров партии и об этом я уже говорил. Если они отделятся, то число их сторонников сократится, потому что элитой они были вместе с «Нацдвижением». Апеллируя к 500 тысячам избирателей не стоит забывать, что эти люди не считаются их сторонниками. Они поддерживают Мишу Саакашвили, как отца и лидера партии», - заявил социолог Зураб Бигвава в интервью газете «Резонанси».



«В свое время так относились и к Шеварднадзе, и к Гамсахурдия. Так обстоит дело и в случае с Мишей, поэтому сторонники «Нацдвижения» останутся с теми, кто проводит съезд 20 января. Несмотря на эту оценку, велик шанс, что без интеллектуального крыла Бокерия эти люди разбегутся. Вообще в большом электорате интеллектуальную элиту поддерживает очень мало человек. Большая часть общества выбирает харизматичного и агрессивного лидера как Саакашвили, так было всегда. Но этот заряд может пропасть, потому что у самого Саакашвили настал плохой период и он постепенно исчезает. Честно говоря, мне жаль его, потому что у него плохое будущее.



«Думаю, у обеих силы есть место в оппозиционной нише, но они не смогут его поделить. В итоге будущие выборы покажут, какая из них главнее и сильнее. Не исключено и то, что ни одна из них не добьется успеха и на арене появится другой игрок. В таком случае «Национальное движение» потеряет статус главной оппозиционной силы. С этой точки зрения, как я уже отметил, у Саакашвили намного больше сторонников», - заключает социолог.















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