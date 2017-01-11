Заседание парламентской фракции «Национальное движение» назначено на 13 января

11.01.2017 15:30 Заседание фракции «Национальное движение», которое было отложено по просьбе Гиги Угулава, назначено на 13 января. Об этом сообщает член фракции Ирма Надирашвили.



По ее словам, повестка дня заседания пока не уточнена, следовательно, говорить о деталях пока рано.



Как известно, заседание фракции «Национальное движение» должно было пройти несколько дней назад, но под предлогом проведения консультаций между членами партии и по просьбе Гиги Угулава оно было отложено. На заседании представители т.н. крыла Бокерия-Угулава планировали поставить вопрос об отставке Ники Мелия с поста председателя фракции.















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