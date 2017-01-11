Цискаришвили: Что такого произошло за один год, что мы вдруг согласились на то, с чем не соглашались в 2016 году?

11.01.2017 18:41 Что такого произошло за один год, что мы вдруг согласились на то, с чем не соглашались в 2016 году? Пусть Каладзе объяснит нам, - об этом «IPN» заявил эксперт Сосо Цискаришвили, комментируя то решение, согласно которому, грузинская сторона согласилась на требование компании «Газпром-экспорт» по поводу формы оплаты стоимости транзита газа из России в Армению.



Как отметил Сосо Цискаришвили, у министра энергетики, «к сожалению, очень короткая память и почему-то сегодня он не вспоминает о тех аргументах, которые с трудом принял в 2016 году, и уговорил «Газпром» согласиться с теми условиями, которые были приемлемыми и неизменными на протяжении многих лет.



«На первый взгляд, решение правительства является капитуляцией, потому что в 2017 году мы могли иметь те же условия, что и в 2016 и предыдущих годах. Мы сами пока не смогли поставить экономику на ноги, и сейчас новые условия для нас более опасны. Против этого было много аргументов, поэтому в 2016 году мы не согласились на предложение «Газпрома». Но что такого произошло за один год, что мы вдруг согласились на то, с чем не соглашались в 2016 году? Пусть Каладзе объяснит нам», - заявил Цискаришвили.















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