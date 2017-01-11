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Киладзе: Народный защитник требует наказать меня
11.01.2017 19:59
Журналист Элисо Киладзе обвиняет народного защитника в борьбе против "Хроники+". Киладзе заявила об этом после того, как покинула Главную прокуратуру. По ее словам, ее вызвали в следственное ведомство на основании обращения Учи Нануашвили.
"Меня ознакомили с обращением народного защитника Грузии, который как бы это вас не удивило, требует моего наказания из-за того, что, оказывается, нашелся один из отображенных на видео лиц, над которым издеваются, или пытают, который почему-то обратился к омбудсмену.
Исходя из того, что народный защитник Грузии является одним из официальных органов, я хочу пояснить ему закон "О свободе слова и выражения", где очень четко сказано, что лицо, которому в том числе был причинен моральный вред, как правило, идет в суд. Уча Нануашвили является не народным защитником, а продолжением власти. Он напрямую включен в дело преследования независимого медиа средства, это является кампанией запланированной властью против газеты "Хроника+", которую осуществляет посредством народного защитника Учи Нануашвили"- заявила Элисо Киладзе.
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