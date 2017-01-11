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Гогоришвили: Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции


11.01.2017   20:18
Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции, - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатуна Гогоришвили, говоря о запланированном 13 января заседании фракции. Как отметила Гогоришвили, на заседании фракции «Национального движения» состоится обсуждение организационных вопросов.

«13 января на заседании фракции будут обсуждаться несколько организационных вопросов. В том числе, мы должны обсудить, как можно, чтобы председателем нашей фракции был человек, который говорит с нами по телевидению», - заявил Гогоришвили.

Что касается имущества партии, Хатуна Гогоришвили отметила, что это неинтересная ей тема.






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