Гогоришвили: Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции

11.01.2017 20:18 Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции, - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатуна Гогоришвили, говоря о запланированном 13 января заседании фракции. Как отметила Гогоришвили, на заседании фракции «Национального движения» состоится обсуждение организационных вопросов.



«13 января на заседании фракции будут обсуждаться несколько организационных вопросов. В том числе, мы должны обсудить, как можно, чтобы председателем нашей фракции был человек, который говорит с нами по телевидению», - заявил Гогоришвили.



Что касается имущества партии, Хатуна Гогоришвили отметила, что это неинтересная ей тема.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

