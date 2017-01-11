|
Гогоришвили: Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции
11.01.2017 20:18
Нужно обсудить, как может человек, разговаривающий с нами по телевидению, быть председателем нашей фракции, - об этом заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатуна Гогоришвили, говоря о запланированном 13 января заседании фракции. Как отметила Гогоришвили, на заседании фракции «Национального движения» состоится обсуждение организационных вопросов.
«13 января на заседании фракции будут обсуждаться несколько организационных вопросов. В том числе, мы должны обсудить, как можно, чтобы председателем нашей фракции был человек, который говорит с нами по телевидению», - заявил Гогоришвили.
Что касается имущества партии, Хатуна Гогоришвили отметила, что это неинтересная ей тема.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна