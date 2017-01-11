Хухашвили: Грузия могла заплатить определенную политическую цену за переговоры с Газпромом

11.01.2017 20:27 Грузинские эксперты подвергли критике решение правительства Грузии подписать договор с Газпромом. Они не исключают, что Грузия могла заплатить определенную политическую цену.



«В этом случае мы не должны говорить о цене, стоимости, а о том, чем нам стала угрожать Россия, и как она вынудила сделать нас то, чего не могла заставить в течение многих лет. Думаю, что власти в первую очередь должны сделать разъяснение в связи с этим и назвать аргументы…»,- сказал эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили.



Грузия приняла предложение Газпрома о финансовой оплате газа, транзитом пропускаемого в Армению, заявил сегодня вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе «Правительство обсудило это предложение и приняло решение оформить договор», – заявил Каладзе. Он отметил, что Грузия будет получать за транзит одну из самых высоких плат по европейским меркам, однако не уточнил сумму. Кроме того, по словам вице-премьера, в случае необходимости Грузия сможет получать дополнительные объемы российского газа по более низкой цене: 185 долларов вместо 215 долларов за 1 тыс. кубометров.По его словам, энергетическая зависимость Грузии от России не возрастет, изменится только форма оплаты. Срок соглашения составит два года.



Представители Газпрома и Грузии во вторник провели в Минске очередной, третий, раунд переговоров по оплате транзита российского газа в Армению.















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