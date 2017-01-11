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Секретарь внешних дел президента встретился с международными организациями в связи с событиями в Абхазии


11.01.2017   20:36
Секретарь внешних дел президента Грузии Тенгиз Пхаладзе по поручению президента встретился с руководителем наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии Кестутисом Янкаускасом, политическим советником миссии Гржегоргом Джазовским, заместителем начальника отдела операций миссии Хелен Кригер, и руководителем миссии Совета Европы в Грузии Кристианом Урсесом. Информацию об этом распространила администрация президента.

Тенгиз Пхаладзе встретился с руководителем миссии мониторинга Евросоюза и постоянным представителем Совета Европы в Грузии, и проинформировал их о фактах уничтожения церкви и польского кладбища в Абхазии.

По заявлению Пхаладзе, разговор коснулся процессов, текущих в оккупированной Абхазии, и тех действий, которые в последний период осуществляются против культурного наследия Грузии.

"Об этом уже было заявление президента, и для нас весьма важно, чтобы этот вопрос стал объектом международного мониторинга, и у международных мониторов была возможность изучить на месте существующее положение.

Это не первый тревожный сигнал, который мы получаем из оккупированных территорий Грузии, и чрезвычайно важной является непосредственная включенность международных организаций и их мониторов"- заявил Тенгиз Пхаладзе.

По его же словам, на сегодня оккупационные силы не дают возможность наблюдательской миссии Совета Европы и Евросоюза осуществить на месте мониторинг, но они могут оказать нам помощь с тем, чтобы этот вопрос широко был рассмотрен в международном содружестве.






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