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Гоциридзе: Существующие в ЕНД группы приходят и уходят, но партия остается


11.01.2017   21:09
Я даю слово, что голос "Национального движения" будет сильным, как в парламенте, так и за пределами парламента - заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.

Он подчеркнул, что это не первый случай, когда определенные группы покидают партию. Гоциридзе полагает, что "Национальное движение" выйдет из текущих процессов усиленным.

"Из "Национального движения" уходит достаточно серьезная политическая группа. Они создают свою партию. Это произойдет спокойно и мирно. Я, начиная с 90-х годов, был очевидцем многих распадов и объединений. В этом нет ничего тревожного. Еще Ги де Мопассан сказал: "Политики приходят и уходят, а банкиры остаются". Группы, существующие в "Национальном движении", приходят и уходят, но "Национальное движение" остается, и будет сильной политической партией"- заявил журналистам Роман Гоциридзе.

Наряду с этим он выразил надежду, что с той политической группой, которая покидает партию, сотрудничество в будущем будет продолжено.

Как известно, Роман Гоциридзе продолжит политическую деятельность в составе "Национального движения".








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