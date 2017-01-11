Трамп признал причастность России к кибератакам в США

11.01.2017 22:12 Избранный президент США Дональд Трамп считает, что российские власти причастны к недавним хакерским атакам в США, а также к взлому штаба Демократической партии.



«Я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это», - заявил он на пресс-конференции. По его словам, США подвергаются очень большому числу кибератак и отчасти за ними стоит Китай.



Трамп пообещал принять меры по защите страны от хакеров. «У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту», - сказал он.



При этом Трамп призвал СМИ обратить внимание не только на сам факт атак, но и на полученную таким образом информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.















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