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Трамп признал причастность России к кибератакам в США
11.01.2017 22:12
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что российские власти причастны к недавним хакерским атакам в США, а также к взлому штаба Демократической партии.
«Я думаю, что это сделала Россия. Но и другие страны, и другие люди делают это», - заявил он на пресс-конференции. По его словам, США подвергаются очень большому числу кибератак и отчасти за ними стоит Китай.
Трамп пообещал принять меры по защите страны от хакеров. «У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту», - сказал он.
При этом Трамп призвал СМИ обратить внимание не только на сам факт атак, но и на полученную таким образом информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.
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