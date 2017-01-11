|
Премьер-министр Грузии соболезнует в связи с кончиной экс-президента Ирана
11.01.2017 22:33
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Ирана в связи с кончиной бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани.
Экс-лидер Ирана скончался 8 января в больнице, куда был направлен после сердечного приступа. Политику было 82 года.
«Али Акбар Хашеми Рафсанджани активно поддерживал Грузию в первые годы независимости. Его вклад в формирование дружественных отношений между независимой Грузией и Исламской Республикой Иран очень ценен. Хочу еще раз выразить свое глубокое сожаление в связи с кончиной Али Акбара Хашеми Рафсанджани», — говорится в соболезновании премьера.
Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна