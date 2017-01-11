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Премьер-министр Грузии соболезнует в связи с кончиной экс-президента Ирана


11.01.2017   22:33
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Ирана в связи с кончиной бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Экс-лидер Ирана скончался 8 января в больнице, куда был направлен после сердечного приступа. Политику было 82 года.

«Али Акбар Хашеми Рафсанджани активно поддерживал Грузию в первые годы независимости. Его вклад в формирование дружественных отношений между независимой Грузией и Исламской Республикой Иран очень ценен. Хочу еще раз выразить свое глубокое сожаление в связи с кончиной Али Акбара Хашеми Рафсанджани», — говорится в соболезновании премьера.

Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.






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