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Тиллерсон назвал Россию угрозой


11.01.2017   22:42

Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США на пост госсекретаря, заявил на слушаниях в Сенате, где рассматривается его кандидатура, что "Россия сегодня представляет угрозу". Слушания транслируются в прямом эфире CNN.

Обеспокоенность действиями России, которую высказывают союзники США по НАТО, кандидат назвал обоснованной.

Кроме того, передает Fox News, Тиллерсон отрицательно ответил на прямой вопрос сенатора-демократа Бена Кардина о том, имеет ли Россия право на Крым.

Также кандидат заявил о поддержке закона Магнитского и заверил, что никогда не добивался снятия санкций, введенных против Москвы.

На вопрос сенатора-республиканца Марко Рубио, верно ли, что хакерские атаки на США в ходе президентских выборов санкционировал лично Владимир Путин, кандидат ответил: "Думаю, это верное предположение".

В то же время Тиллерсон уклонился от ответа на другой вопрос Рубио - считает ли он Путина военным преступником в связи с действиями России в Алеппо. "Я бы не стал использовать такое определение", - заметил кандидат.

Тиллерсон - председатель совета директоров и исполнительный директор нефтяной компании ExxonMobil. О выдвижении его Трампом на пост госсекретаря стало известно 13 декабря. Тиллерсон имеет репутацию "друга Путина". Он много лет работал с Россией; Путин наградил его орденом Дружбы.






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