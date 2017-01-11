Трамп: США подвергаются многочисленным хакерским атакам со стороны России,

11.01.2017 22:44 США подвергаются многочисленным хакерским атакам со стороны России, а также других стран и других лиц, сказал в ходе первой официальной пресс-конференции в качестве избранного президента Дональд Трамп, назвав позором разглашение конфиденциальной информации с его встречи с главами американских спецслужб.



Трамп сказал, что Национальный комитет Демократической партии США, который во время предвыборной кампании подвергся хакерской атаке, не принял должных мер для защиты своих компьютерных систем.



Миллиардер добавил, что хакеры также пытались атаковать Национальный комитет Республиканской партии, но не смогли преодолеть его защиту.



Трамп вновь указал на комментарии Кремля, который в среду назвал сообщения о наличии у России компромата на него фабрикацией и "полной чушью".



Два американских чиновника сообщили во вторник, что на прошлой неделе главы четырёх спецслужб США предоставили Трампу секретные документы, которые включают сведения о том, что российская разведка владеет компрометирующей его информацией.



"Это все сфабрикованные новости, обман, этого не было", - сказал Трамп.



Избранный президент также заявил, что считает возможную симпатию к нему со стороны президента России Владимира Путина не бременем, а, напротив, - преимуществом.



"Если Путину нравится Трамп, это называется преимущество", - сказал Трамп.



Трамп сказал, что не знает, поладит ли с Путиным, но надеется на это, однако добавил: "Неужели кто-то думает, что (соперник Трампа на выборах президента от демократической партии Хиллари) Клинтон относилась бы к Путину жестче, чем Трамп?".



Республиканец Трамп давно говорил, что надеется улучшить отношения с Москвой, но его планы спровоцировали критику после того, как американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия использовала кибератаки и другие меры в попытке склонить исход выборов в США в пользу миллиардера.



Американский фондовый рынок и доллар США росли в преддверии пресс-конференции Трампа, на которой он должен более детально рассказать о планах развития крупнейшей мировой экономики.



Избрание Трампа в ноябре стало причиной рекордного ралли, но теперь инвесторам предстоит убедиться, что республиканец выполнит данные в ходе предвыборной кампании обещания стимулировать экономику за счёт увеличения государственных расходов, сокращения налогов и возвращения капитала американских компаний из-за рубежа.



Трамп вступит в должность 20 января.















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