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Трамп: Россия будет намного больше уважать США
11.01.2017 22:47
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что российская сторона будет больше уважать США во время его правления.
«Россия будет намного больше уважать нас при мне. И не только Россия. Другие страны, включая Китай и Мексику, также будут уважать нас больше», — сказал он.
Он также отметил, что во время его правления президент России Владимир Путин не будет больше совершать кибератаки на серверы США.
Ранее Трамп назвал преимуществом то, что нравится Путину.
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