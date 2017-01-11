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Трамп: Россия будет намного больше уважать США


11.01.2017   22:47

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что российская сторона будет больше уважать США во время его правления.

«Россия будет намного больше уважать нас при мне. И не только Россия. Другие страны, включая Китай и Мексику, также будут уважать нас больше», — сказал он.

Он также отметил, что во время его правления президент России Владимир Путин не будет больше совершать кибератаки на серверы США.

Ранее Трамп назвал преимуществом то, что нравится Путину.






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