Какулия: У Грузии на встрече с представителями Газпрома не было большого выбора

11.01.2017 22:50 Энергетическая зависимость Грузии от России не возрастет и решение, принятое в Минске было самым «позитивным завершением переговоров», утверждает председатель парламентского комитета по отраслевой экономике Роман Какулия.



Глава комитета прокомментировал журналистам результаты третьего раунда переговоров представителей Газпрома и Грузии, прошедшие во вторник в столице Беларуси.



Правительство Грузии приняло сегодня решение подписать договор с компанией "Газпром экспорт" о транзите российского газа в Армению в соответствии с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.



«Зависимость от России не возрастет. Кроме этого, как отметил Каха Каладзе и подтверждаю я, мы не имеем дело и с большой финансовой разницей. А представлять все в нарочито преувеличенной и драматизированной форме –яркая характерная черта грузинской оппозиции»,- сказал Роман Какулия.



По словам депутата, учитывая то, что Россия не собиралась продолжать сотрудничество в рамках существующего договора, у Грузии на встрече с представителями Газпрома в Минске не было большого выбора и принятое решение было самым «позитивным завершением переговоров».



Грузия согласилась на условия компании «Газпром-экспорт» и взамен 10% объемов транспортируемого в Армению газа будет получать соответствующую стоимости транзита денежную сумму. Как заявил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе, соответствующее решение об оформлении договора на новых условиях правительство Грузии приняло на заседании 11 января. Министр заявил, что срок предыдущего договора с «Газпромом» истек 31 декабря прошлого года. Переговоры по вопросу изменения формы платы за транзит проходили на протяжении последних месяцев, и после нескольких раундов этих переговоров российская компания сделала оптимальное, по словам Каладзе, предложение.



















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