Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Какулия: У Грузии на встрече с представителями Газпрома не было большого выбора


11.01.2017   22:50
Энергетическая зависимость Грузии от России не возрастет и решение, принятое в Минске было самым «позитивным завершением переговоров», утверждает председатель парламентского комитета по отраслевой экономике Роман Какулия.

Глава комитета прокомментировал журналистам результаты третьего раунда переговоров представителей Газпрома и Грузии, прошедшие во вторник в столице Беларуси.

Правительство Грузии приняло сегодня решение подписать договор с компанией "Газпром экспорт" о транзите российского газа в Армению в соответствии с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.

«Зависимость от России не возрастет. Кроме этого, как отметил Каха Каладзе и подтверждаю я, мы не имеем дело и с большой финансовой разницей. А представлять все в нарочито преувеличенной и драматизированной форме –яркая характерная черта грузинской оппозиции»,- сказал Роман Какулия.

По словам депутата, учитывая то, что Россия не собиралась продолжать сотрудничество в рамках существующего договора, у Грузии на встрече с представителями Газпрома в Минске не было большого выбора и принятое решение было самым «позитивным завершением переговоров».

Грузия согласилась на условия компании «Газпром-экспорт» и взамен 10% объемов транспортируемого в Армению газа будет получать соответствующую стоимости транзита денежную сумму. Как заявил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе, соответствующее решение об оформлении договора на новых условиях правительство Грузии приняло на заседании 11 января. Министр заявил, что срок предыдущего договора с «Газпромом» истек 31 декабря прошлого года. Переговоры по вопросу изменения формы платы за транзит проходили на протяжении последних месяцев, и после нескольких раундов этих переговоров российская компания сделала оптимальное, по словам Каладзе, предложение.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия стала одним из самых популярных туристических направлений в 2016 году
Грузия договорилась с Газпромом о транзите газа в Армению
«Газпром» предложил Грузии пакетное решение по транзиту газа в Армению
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Советник президента Грузии встретился с представителями международных организаций
МВД Грузии заявило о начале борьбы с беззаконием в ночных клубах Тбилиси
Более миллиона граждан Армении посетили Грузию в 2016 году
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна