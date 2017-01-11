Европарламент проголосует 12 января за отмену визового режима для Грузии

11.01.2017 23:14 Комитет Европарламента по гражданским свободам назначил на 12 января проведение голосования по соглашению о визовой либерализации для Грузии.



После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту.



При этом точные сроки отмены виз для Грузии не уточняются.



В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

