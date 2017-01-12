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Циклаури: Из ЕНД уходит политическая команда, проигравшая борьбу своим избирателям
12.01.2017 11:12
Из «Национального движения» уходит политическая команда, проигравшая борьбу своим избирателям, - об этом заявил член партии Нугзар Циклаури.
Он прокомментировал заявление части членов партии, т.н. крыла Бокерия-Угулава, которое сегодня предположительно заявит об уходе из «Национального движения».
По оценке Циклаури, «Национальное движение» возвращается к национальным и демократическим истокам и вновь становится такой политической силой, двери которой открыты для всех патриотов.
«План Иванишвили сорвался - он не смог расколоть, разделить и разрушить главную оппозиционную силу. Он не смог дистанцировать от партии Михеила Саакашвили. Сегодня группа отступников покидает «Национальное движение», но точно так же в разное время и по разным причинам партию покинули Окруашвили, Бурджанадзе, Ногаидели, перешедшие в «Мечту» мажоритарии, «Гирчи», Вашадзе.
Никто из них не смог ослабить нашу политическую силу, потому что «Национальное движение» - не только партия, а вековая национальная идея усиления и развития страны, а для ее сторонников главной задачей является именно победа национальной идеи», - заявил Нугзар Циклаури.
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