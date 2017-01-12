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Комитет Европарламента будет голосовать сегодня за отмену визового режима Грузии


12.01.2017   11:14
Комитет Европарламента по гражданским свободам назначил на 12 января проведение голосования по соглашению о визовой либерализации для Грузии.

После одобрения комитетом ЕП по гражданским свободам перехода ЕС на безвизовый режим с Грузией, данное решение предстоит утвердить Европарламенту.

При этом точные сроки отмены виз для Грузии не уточняются.

В начале декабря представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.






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