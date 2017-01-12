Посол Грузии в США встретился с заместителем помощника министра обороны

12.01.2017 11:24 Посол Грузии в США Давид Бакрадзе 9 января встретился с заместителем помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майклом Карпентером.



«Стороны обсудили запланированные в рамках НАТО мероприятия, в том числе, возможность проведения в феврале этого года заседания Комиссии НАТО-Грузия в рамках Министериала обороны НАТО», - сообщает МИД Грузии.



Согласно тому же сообщению, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны и подчеркнули стратегическое партнерство между двумя странами, в том числе, «значение» Меморандума о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, который был оформлен в 2016 году.



Карпентер посетил Тбилиси в начале декабря прошлого года и в рамках визита подписал с Министерством обороны Грузии Рамочный договор о сотрудничестве в сфере безопасности в 2016-2019 гг., который является документом, поддерживающим подписанный в июле меморандум.



По сообщению МИД Грузии, Давид Бакрадзе ознакомил заместителя помощника министра обороны США с текущими и запланированными в Грузии реформами, а также предоставил информацию о процессе реализации Существенного пакета сотрудничества НАТО-Грузия.



«Майкл Карпентер вновь подтвердил поддержку в отношении европейских и евроатлантических стремлений Грузии и суверенитета и территориальной целостности страны», - говорится в сообщении МИД Грузии о встрече грузинского посла.















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