Джон Керри напомнил миру, что во время вторжения России в Грузии ничего не было сделано

12.01.2017 12:00 Когда Россия вторглась в Грузию, в т.н. Южную Осетию и Абхазию, тогда ничего не последовало, санкции не были введены, - об этом, по информации грузинского бюро «Голоса Америки», на конференции в Институте мира в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Джон Керри.



По его словам, администрация Джорджа Буша не ответила активно на грузино-российскую войну.



«Я не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я кого-то осуждаю, но когда Россия вторглась в Южную Осетию и Абхазию в Грузии, тогда ничего сделано не было, санкции не были введены. Когда к власти пришли мы и начался украинский кризис, мы заручились поддержкой Европы и ввели против России санкции. Эти санкции являются тяжким грузом для России. Мы ясно заявили, что [России] придется заплатить за это [вторжение в Украину]. В Европе некоторые хотят остановить санкции, но мы все равно их оставляли в силе для выполнения Минского соглашения», - отметил Керри.















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