От сотрудников Госдумы требуют отчеты об активности в соцсетях

12.01.2017 12:29 Сотрудникам Госдумы объявили о необходимости предоставлять сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете, пишет Meduza.io со ссылкой на «Коммерсант».



Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете, как стало известно изданию, было размещено во внутренней сети Госдумы.



В отчете об активности в интернете, форму которого в конце декабря утвердило правительство, госслужащим, в числе прочего, необходимо в специально пронумерованной графе указат «адреса сайта» или «страницы сайта», где им размещалась «общедоступная информация». Точность сведений должна быть заверена подписью.



Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты за три календарных года, предшествующих году поступления.



Несколько чиновников в разговоре с «Ъ» отметили, что госслужащие будут существенно перегружены отчетностью, ведь и сейчас нужно, к примеру, отчитываться о доходах и расходах. Исполнить этот закон на практике затруднительно, говорят они. При должном исполнении необходимо будет внести в табличку, предложенную формой, «все посты, выложенные в соцсетях», не говоря о других сайтах, отмечает один из собеседников «Ъ», но вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно.



Предоставлять отчеты о размещении общедоступных данных в интернете чиновников обязаны по статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.



Статьи 20.2 предусматривает, что при предоставлении неполной или недостоверной информации чиновник может быть уволен. Претендентам на госслужбу, нарушившим требования этой статьи, может быть отказано в должности.



"Коммерсант"











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