Госминистр по евроинтеграции уверен, что комитета Европарламента поддержит безвиз для Грузии

12.01.2017 13:27 Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе убежден, что комитет Европейского парламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) сегодня поддержит визовую либерализацию для Грузии.



Что касается того, когда пройдет голосование на пленарном заседании, по словам Долидзе, это не уточнено.

«Сегодня рассмотрение в комитете LIBE, затем должно быть голосование в парламенте, однако дата голосования в парламенте пока что неизвестна. Этот может быть в конце января или в начале февраля, точно сказать не могу», - заявил агентству «IPN» Виктор Долидзе.

















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