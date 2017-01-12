Администрация президента надеется на эффективное расследование дела о ранении зятя президента

12.01.2017 13:41 «Очень плохо, когда происходит нападение на молодых людей», - так откликнулась пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе в беседе с журналистами на факт ранения зятя президента Георгия Маргвелашвили Миндии Гогочури.



Как отметила Мишвеладзе, состояние здоровья Гогочури к этому времени нормальное и на этом этапе ничего другого она сказать не может.



«Разумеется, ни о каких предположениях и версиях мы говорить не можем. На данном этапе мы можем лишь заявить, что очень плохо, когда происходит нападение на молодых людей, однако ведется расследование, ожидаем его завершения и надеемся, что это все будет эффективным», - заявила Мишвеладзе.



Миндия Гогочури - является мужем дочери Маки Чичуа Машо Чичуа. Вчера же Миндию Гогочури доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы. В Республиканской больнице находится и его друг, который также был ранен. По имеющейся информации, он ранен в область плеча.



Следствие начато по статьям 118-й и 236-й УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противозаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).















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